Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie

El Concello de Cambados esta casi sin combustible después de que la empresa suministradora haya decidido no surtirle más por el impago de varias facturas. La primera consecuencia es que la Policía Local debe patrullar a pie y reservar la utilización del vehículo «solo para emergencias», pero la situación se extiende al resto del parque móvil municipal, lo cual ha despertado las voraces críticas del PP. «Es la primera vez en la historia de la democracia que está situación esperpéntica se produce en Cambados», declaró su portavoz, Sabela Fole.

La complicada situación que atraviesan las arcas dificulta la resolución de un problema que no niegan desde el cuatripartito y que, a día de ayer, no la tenía.

El alcalde, Samuel Lago, responsabiliza a su socio de Pode, José Ramón Abal Varela, acusándole de no ajustarse a la contención del gasto contemplada en el plan aprobado hace unos meses y que incluía recortes en todas las concejalías.

Es más, asegura que la partida de combustible se fiscaliza desde su departamento y ha registrado un «exceso de 170.000 euros, pero es una situación ya advertida y aunque no aprobó el plan, se abstuvo. Pero además, estos meses se viene advirtiendo a todos los concejales, y por escrito, de que debían moderar el gasto, pero nos encontramos con un edil que no es capaz de recortar ni de aumentar los ingresos», añadió. De este modo, le lanzaba un claro mensaje contra su negativa a subir el IBI.

Consultado al respecto, Abal Varela esperaba que el regidor y concejal de Facenda encontrara una forma de pagar las facturas atrasadas a la empresa antes de agotar la reserva que están racionando. Sin embargo, Lago avanzaba a este diario que, «a día de hoy –por ayer–, no tengo solución porque no hay una partida de la que sacar dinero para transferirlo mediante una modificación de crédito».

Intentarán resolverlo, prometió, pero el socialista mostró cierto grado de desesperación, pues el incremento de la Urbana se había incluido como un salvavidas y, al no poder salir adelante, anuncian más recortes de los ya previstos y que están incluyendo en el presupuesto de 2026.

Está por ver cómo afectarán estos problemas a otro tipo de necesidades, como el suministro de calderas de edificios públicos o a otras áreas, tal y como expuso ayer la oposición.

De momento, el concejal de Seguridade Cidadá, Obras e Servizos ha solicitado a la Policía Local que realice patrullas a pie y que el empleo del vehículo se ciña «solo a las necesidades de emergencia». Reconoce que afrontar la actual situación financiera del Concello sin subir los impuestos «es difícil» ante una «inflación enorme, los 300.000 euros de subida de Sogama, los precios están disparados para hacer cualquier pequeña obra y aunque este año ya redujimos bastante el gasto, la situación es complicada».

No obstante, se mantiene: «Hay que reordenar, ajustar y optimizar el gasto, lo fácil es subir los impuestos y nosotros prometimos en nuestro programa electoral no hacerlo, tenemos que cumplir nuestra promesa», añadió.

Del mismo modo, considera que esta situación permite extraer una lección: «Tendremos que hacer un plan de optimización del gasóleo, estudiando las rutas, recorridos, gastos... Y esto también servirá para el futuro, para ser más eficientes, hay que intentar sacar algo positivo», apuntó.

«Ridículo espantoso»

Para la oposición, el caso es de «un ridículo espantoso, un recorte en toda regla al menguar la sensación de seguridad ciudadana e incrementar la desatención a los vecinos». Cree que el cuatripartito está gastando en «cuestiones cuanto menos extravagantes» y le pide que «priorice» para pagar los atrasos a la empresa y retomar el suministro.

Fole aseguró también que es la «primera vez en la historia de la democracia de Cambados que se produce esta situación esperpéntica» y critica que se produzca con un «servicio básico como el de la Policía Local».

También considera «triste» que la orden recibida por los agentes «se limite a “hay que andar” mientras Abal Varela busca desesperado una empresa a la que meterle estos pufos sine die».