Las bolsas de basura quedan sobre la arena de la protegida playa de Mexilloeira en O Grove

En el entorno de la playa de Mexilloeira (O Grove) los vecinos braman. El abandono de este entorno es absoluto en un momento clave para la localidad pues hoy comienza la LXII Festa do Marisco que va a suponer la llegada de decenas de miles de visitantes a la localidad, sobre todo su litoral, hasta el domingo 12 de octubre.

Carteles que advierten de la zona protegida, en estado de abandono. / FDV

Hace unos días desapareció el viejo y destartalado contenedor de basuras que, aún así, cubría el servicio de recoger las bolsas que ahora los vecinos se ven obligados a dejar en el suelo, sobre la arena, pues como otros años, llegadas estas fechas, alguien se preocupa de trasladar el recipiente al pueblo.

«Es lamentable que desaparezca siempre dias antes de la fiesta del marisco», expone con gran indignación una de las vecinas del lugar que alega que se trata de un espacio protegido por declaraciones europeas.

Es también la zona de nidificación del protegido chorlitejo patinegro que cría generalmente en espacios dunares como el que se trata de recuperar en la playa de Mexilloeira.

Los vecinos se quejan también del abandono de todo el lugar. «Es una pena la imagen que vamos a dar estos días pues las pasarelas de madera están totalmente destrozadas y los paneles informativos que en su día se instalaron también ofrecen un aspecto de absoluto abandono», exponen.

No son los únicos vecinos que se quejan del olvido del litoral por parte del Gobierno de José Antonio Cacabelos. «Este año ha dado pena toda la costa de O Grove, desde San Vicente a A Lanzada», explican otros habituales de la localidad en verano. «Que dejen de prohibir y presten atención al pueblo», claman los molestos vecinos de la costa O Grove.