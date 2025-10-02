El BNG de Valga propone acondicionar la carballeira de Xanza como parque público

La Carballeira do Campo de Xanza se asienta sobre tres parcelas de titularidad municipal que ofrecen una estupenda oportunidad, a juicio del Bloque que lidera Fran Devesa, «para la creación de un parque público para el disfrute de los vecinos».

Indican que en los más de mil metros cuadrados que conforman este espacio «se conservan en la actualidad robles de bastante edad, además de algunas especies invasoras como las falsas acacias, robinias y un eucalipto de gran porte.

La propuesta del BNG de Valga consiste en la creación de una zona verde para personas de todas las edades, en las que los dos ejes principales de tránsito comunican el espacio con su entorno más próximo, además de crear un camino perimetral seguro en la parte sur y oeste.

Estos ejes de comunicación crean una plaza central en la que se genera un espacio de encuentro, pues también se ejecutan bancos de obra que favorecen la comunicación entre las personas.

Para potenciar ese carácter intergeneracional se instalaría un parque infanil y una zona de elementos biosaludbles destinada a las personas adultas, que compartirían ejercicio.