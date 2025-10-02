La biblioteca de Valga mejora todos sus equipos informáticos

La biblioteca municipal de Cordeito será dotada de nuevo equipamiento para mejorar el servicio que ofrece a los lectores y usuarios y adaptar sus instalaciones a las necesidades del centro y las actividades que en ella se desarrollan y que abarcan desde el préstamo de libros, zonas de lectura y estudio y área de consultas técnicas.

La adquisición de este nuevo equipamiento acaba de ser licitada con un presupuesto de 26.589 euros y como una apuesta por la modernización de las instalaciones culturales del municipio.

Con el fin de adaptar el servicio a las nuevas tecnologías, se va a dotar tanto la zona de lectura y préstamos como la de estudio del equipamiento informático necesario para un adecuado control interno, lo que contribuirá a facilitar el servicio de consulta por parte de los usuarios.

Por otro lado, y debido al creciente número de actividades de fomento de la lectura (cuentacuentos, presentaciones, etcétera) que precisan de un soporte audiovisual, se instalarán los equipos precisos para su correcto desarrollo.

Los nuevos equipos informáticos, de sonido y audiovisuales, incluyen desde ordenadores con todo su equipamiento hasta pantallas y monitores, altavoces y lector de código de barras. Su adquisición es cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia.