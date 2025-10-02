Los Ayuntamientos de O Salnés y Ullán adaptan a su conveniencia los festivos locales de 2026

La Xunta de Galicia publicó ayer el calendario de días festivos del próximo año en el que se incluyen las dos fechas que cada Ayuntamiento propone para completar los descansos a nivel laboral.

Aunque apenas tiene modificaciones con respecto a las jornadas en las que no se trabajó este año, cabe señalar que algunas localidades eligió días que se pueden mover en el calendario, muchas veces porque van ligadas a celebraciones que no siempre son en las mismas fechas, casos de Semana Santa, Carnaval o Corpus Christi.

Aún así, los vecinos ya se hacen una idea de qué días pueden hacer planes de descanso, bien con fines de semana más largos por coincidir con festivos nacionales o autonómicos, o por el simple hecho de que permite hacer puentes o incluso acueductos en determinadas fechas del año.

Fiestas familiares

Pero sobre todo, la curiosidad de los festivos locales viene alimentada por las tradiciones de cada una de las localidades, así como los compromisos de cada una de las familias, no en vano las fiestas locales sueles ser elegidas para este tipo de reuniones más amplias de allegados y amigos.

Con tales argumentos, cada año, al llegar el mes de octubre, la Xunta publica la relación de festividades que se suman a las nacionales y de ámbito gallego.

Festivos nacionales

Así, en el calendario de ayer, se pintan en rojo los días 1 de enero, por ser Año Nuevo; el 6 de enero o Epifanía del Señor (día de Reyes); el 19 de marzo, San José; el 2 y 3 de abril, a la sazón, Jueves y Viernes santo; 1 de mayo, fiesta del trabajo; 24 de junio, San Juan; 25 de julio, Día Nacional de Galicia; 15 de agosto, Virgen de la Asunción; 12 de octubre, fiesta nacional de España; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre; natividad del Señor. En este caso, los días de la Constitución y Letras no figuran por coincidir en domingo.

A estas jornadas de descanso en los puestos de trabajo y escolares, sobre todo, hay que sumar por tanto los que se corresponden con las distintas localidades de la provincia, en este caso de la de Pontevedra. Para ello, las Corporaciones deben ponerse de acuerdo para fijar sus prioridades y, por tanto, días concretos, a veces haciéndolos coincidir tras otro festivo.

Elección local

En el caso de Vilagarcía de Arousa, las jornadas elegidas para 2026 y que ya figuran en la relación oficial serán el 22 de mayo, cuando se conmemora la festividad de Santa Rita; y el 17 de agosto, día posterior a San Roque que el próximo año coincide en domingo, como se puede observar.

En el calendario de Vilanova de Arousa se dibujan en color distinto los días 15 de enero cuando se celebra San Mauro y el 16 de septiembre, que se conmemora la festividad de San Cibrán. La villa del albariño elige para este próximo año los días 16 de febrero que coincide con el Lunes de Entroido y que facilita la conciliación familiar con los estudiantes y el 11 de julio, San Benito.Y O Grove se decanta por el 16 de julio, día del Carmen y el 11 de noviembre, en honor a San Martiño.

A Illa opta por el 7 de enero, día de San Xulián y el Martes de Entroido, 17 de febrero. Meaño y Meis optan por el Lunes de Pascua (6 de abril) y el martes de entroido (17 de febrero): Ribadumia, el 6 de abril y el 5 de junio, por la Festa do Tinto.

Catoira elige los días 6 de julio y 3 de agosto, sin ningún vínculo con fecha festiva, en tanto que Pontecesures, San Xulián y el Carmen; y Valga la Candelaria (2 de febrero) y Santa Cristina (24 de julio).