Arousa Inspira convertirá la plaza de Ravella en un paisaje de creatividad

La plaza de Ravella acogerá este sábado la séptima edición de «Arousa Inspira: paisajes de arte», una jornada cultural y festiva organizada por la asociación Arousa Moza en colaboración con la Concejalía de Xuventude del Concello de Vilagarcía. El evento ofrecerá actividades para todas las edades que irán desde una yincana infantil por la mañana hasta conciertos, baile, arte y una foliada abierta al público por la tarde.

El programa arrancará a las 10 de la mañana con la yincana para niños, con un total de 40 plazas disponibles que, según explicó Borja Santamaría, presidente de Arousa Moza, en la presentación «se están llenando muy rápido, por lo que animamos a las familias a inscribirse cuanto antes a través del formulario disponible en redes y en la web de la asociación». Por otro lado, el portavoz de Arousa Moza destacó la financiación del programa Iniciativa Xove de la Xunta para poder llevar a cabo esta actividad que incluye el desarrollo de diversas manifestaciones de carácter creativo.

El concejal de Xuventude, Álvar Carou, subrayó que «el Concello siempre respalda esta iniciativa porque encaja perfectamente con los valores de Arousa Moza; la solidaridad y la implicación de la juventud en la vida social y cultural del municipio».

Bajo el lema de este año, «Paisajes de arte», la organización ha querido destacar el vínculo entre cultura y patrimonio local. La temática servirá también de hilo conductor para los concursos de fotografía, microrelatos y poesía, aún abiertos a la participación. Los trabajos deben enviarse al correo de la asociación (arousamoza@gmail.com), acompañados de un pseudónimo. Los ganadores se darán a conocer durante la jornada y recibirán como premio un vale de 100 euros para gastar en el comercio local.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, abrirá el «stand de arte», un espacio pensado para que el público se relaje pintando y desarrollando su creatividad. Media hora después llegará la muestra de baile de las escuelas locales, y a partir de las 18:00 horas comenzarán los conciertos en directo: Isi Vaamonde pondrá el toque rockero, seguido de Lux L con un estilo urbano; después actuará Marcos Handpan con su propuesta experimental, y cerrará la jornada Xoel Padín, acompañado de una foliada popular abierta a las asociaciones folclóricas de O Salnés.

Con esta programación, Arousa Inspira vuelve a consolidarse como una cita de referencia en el calendario cultural de Vilagarcía, apostando por la creatividad juvenil, la diversidad artística y la participación ciudadana.