Amegrove rescata el concurso de platos de mejillón con más premios

La sociedad Amegrove recupera este año el Concurso de Pratos de Mexillón en el marco de la Festa do Marisco y con un incremento de los premios, repartiendo un total de 2.600 euros.

El certamen se desarrollará el sábado día 11 y los interesados en participar tienen hasta el 8 para realizar la inscripción mediante un formulario tipo que pueden conseguir en las oficinas de la entidad, sus redes sociales o en el correo electrónico amegrove@amegrove.es.

Premiará a los cinco mejores platos –antes eran tres–. El primero se llevará mil euros y los siguientes 750, 500, 250 y 100 euros, sucesivamente. A mayores, cada uno recibirá un diploma acreditativo.

Tendrá lugar en la casa de la tercera edad y su propósito será, como siempre, «exaltar la calidad y la exquisitez del mejillón gallego», explican sus responsables.

Los participantes dispondrán desde las 17.30 a las 18.00 horas para llevar sus propuestas al concurso, que en este regreso cumplirá su 44 edición.

El plato podrá ser presentado en un recipiente de libre elección, pero debe llegar ya listo al lugar. La técnica es totalmente libre, pero la base principal siempre será el producto exaltado.

Detalles

Así, la cooperativa indica que todos los participantes que necesiten suministrarse podrán retirarlo en la depuradora de Amegrove. Para realizar reservas o para cualquier otra consulta pueden dirigirse al número de teléfono 986 731 050.

El jurado estará compuesto por expertos gastronómicos y por personas ligadas al mundo del mar que desvelarán próximamente y que «valorarán sabor, textura, coherencia culinaria, calidad, presentación y creatividad».

Su decisión se conocerá a partir de las 19.30 horas y la identidad de los ganadores del certamen se publicará en las redes sociales de la entidad y por otras vías.