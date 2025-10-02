El alcalde de Vilanova participa en el rescate de un conductor que cayó al mar en O Esteiro
El hombre sufrió un problema médico y perdió el control del vehículo
A. G.
Ocurrió sobre las 10.45 de esta mañana, un vehículo que circulaba por la PO-306 a la altura de O Esteiro, en Vilanova de Arousa, sufrió una indisposición y acabó precipitándose al mar después de remontar una senda peatonal y el quitamiedos de protección. La alerta fue lanzada por varios testigos, que informaron a la Policía Local de Vilanova para que acudiese de inmediato. Con ellos acudió también el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que junto a los agentes, no dudó en bajar a la ensenada de O Esteiro para ver como se encontraba el hombre y atenderle en su calidad de médico.
El 112 envió de inmediato una ambulancia a la zona y varias personas se sumaron a las tareas de rescatar al herido para subirle desde O Esteiro hasta la carretera. El herido ha sido trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela donde permanece ingresado en la UCI.
El propio Durán explicaba que “se trata de un vecino muy conocido en el pueblo que ha sufrido una indisposición que acabó con el coche en O Esteiro lo que nos obligó a la Policía y a mi mismo a mojarnos para rescatarle”. Durán espera que el vecino de Caleiro, de unos 80 años de edad, se recupere lo antes posible de lo ocurrido.
