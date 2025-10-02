El alcalde de Vilanova participa en el rescate de un conductor que cayó al mar en O Esteiro

Ocurrió sobre las 10.45 de esta mañana, un vehículo que circulaba por la PO-306 a la altura de O Esteiro, en Vilanova de Arousa, sufrió una indisposición y acabó precipitándose al mar después de remontar una senda peatonal y el quitamiedos de protección. La alerta fue lanzada por varios testigos, que informaron a la Policía Local de Vilanova para que acudiese de inmediato. Con ellos acudió también el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que junto a los agentes, no dudó en bajar a la ensenada de O Esteiro para ver como se encontraba el hombre y atenderle en su calidad de médico.

El 112 envió de inmediato una ambulancia a la zona y varias personas se sumaron a las tareas de rescatar al herido para subirle desde O Esteiro hasta la carretera. El herido ha sido trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela donde permanece ingresado en la UCI.

El vehículo se precipitó al mar en O Esteiro a la altura de la Casa da Cultura. / FDV

El propio Durán explicaba que “se trata de un vecino muy conocido en el pueblo que ha sufrido una indisposición que acabó con el coche en O Esteiro lo que nos obligó a la Policía y a mi mismo a mojarnos para rescatarle”. Durán espera que el vecino de Caleiro, de unos 80 años de edad, se recupere lo antes posible de lo ocurrido.