El albergue de Carril sigue sin fecha tras casi un mes cerrado

La próxima semana se cumplirá un mes desde que la Xunta cerró de manera cautelar el albergue de Carril y desde el Concello de Vilagarcía indican a este diario que la solución a los desprendimientos del techo llegará en «cuestión de días».

Las mismas fuentes explicaron que los técnicos siguen estudiando las alternativas, el coste, los plazos... Y que también se trasladarán a Turismo de Galicia, como gestora del servicio.

El caso también estará presente en el pleno de la corporación de hoy. El BNG quiere conocer cómo va solución de este asunto, entre otras cuestiones que planteará en ruegos y preguntas, como el motivo de que estén quedando restos de desbroces sin recoger, aseguran; el estado de la desafectación del puerto de Vilaxoán y si hay alguna entidad usando O Pedroso de Bamio, entre otras.