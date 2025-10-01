Vuelta a empezar con la cubierta de Burgáns: más dinero para otro proyecto

El Concello de Cambados va a rescindir finalmente el contrato con la adjudicataria de la cubierta del campo de fútbol de Burgáns, después de que el proyecto sea insuficiente para realizar las reparaciones necesarias. El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, reconoce que será preciso indemnizar a la empresa con la que se formalizó el contrato, en marzo de este año.

El problema es que las vigas de la cubierta están en peor estado y la actuación contratada no es posible. También la dotación económica de 65.000 euros –el precio por el que fue adjudicada– es insuficiente y el edil calcula que serán precisos entre 15.000 y 20.000 euros más. La complicación que se les presenta en cuanto a la financiación, es que la sufraga con el Plan +Provincia de 2024 y debe estar ejecutada en diciembre de este año para no perderla.

El edil explica que intentarán agilizar al máximo la redacción de la nueva memoria, la cual contemplará una sustitución de las correas y las vigas, que están podridas. La licitada solo recogía su saneamiento –más bien un lavado de cara– y sustituir las chapas, que ahora serán de panel sandwich. Abal confía en llegar a tiempo y, en caso contrario, en conseguir una prórroga de la Diputación, pues también tienen retrasos en otras obras de 2024 e indica que habría otros Concellos en la misma situación.

Asimismo volvió a referir que, aunque se licitó en su mandato, se aprovechó una memoria anterior, de 2021. También reconoce que la situación de la cubierta es «un peligro» en los días de temporales. Cabe recordar que hace un año fue necesario suspender un partido. No sucedió nada, pero las autoridades no quisieron tentar a la suerte; que alguna chapa saliera volando. El campo lo utiliza el Club Juventud Cambados que ha vuelto a 3ª RFEF 27 años después.