Vilanova aprueba una modificación de crédito para pagar un millón de euros
El PSOE reprocha al Concello la ausencia de un presupuesto aprobado
Vilanova
El pleno de Vilanova de Arousa aprobó el pasado lunes una modificación de crédito destinada a solventar el pago de facturas pendientes por un valor de un millón de euros. El regidor defendió esta decisión argumentando que la modificación serviría para hacer frente a esos pagos y para reducir el pago medio a proveedores, que el Concello tiene en 90 días y trata de reducir a 60.
El PSOE, a través de su portavoz, María José Martínez Vales, reprendió al regidor por estas prácticas, recordándole que no serían necesarias si contase con un presupuesto aprobado y no prorrogado desde 2022, como ocurre pese a contar con mayoría absoluta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo
- Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco
- La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados