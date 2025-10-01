Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilanova aprueba una modificación de crédito para pagar un millón de euros

El PSOE reprocha al Concello la ausencia de un presupuesto aprobado

R. A.

Vilanova

El pleno de Vilanova de Arousa aprobó el pasado lunes una modificación de crédito destinada a solventar el pago de facturas pendientes por un valor de un millón de euros. El regidor defendió esta decisión argumentando que la modificación serviría para hacer frente a esos pagos y para reducir el pago medio a proveedores, que el Concello tiene en 90 días y trata de reducir a 60.

El PSOE, a través de su portavoz, María José Martínez Vales, reprendió al regidor por estas prácticas, recordándole que no serían necesarias si contase con un presupuesto aprobado y no prorrogado desde 2022, como ocurre pese a contar con mayoría absoluta.

