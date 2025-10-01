Los vecinos de Catoira son «crucificados» por el Sergas

Los vecinos catoirenses se levantarán a protestar en la que será la decimoctava concentración en su centro de salud a partir de las 11.30 horas. «El Sergas tiene crucificados a los pacientes de Catoira», dicen.

Bajo este eslogan, los asistentes «cargarán con cruces simbolizando la situación por la que nos está haciendo pasar el Sergas», cuentan sobre lo vivido en los últimos meses.

Aseguran que «a pesar de las nuevas incorporaciones, las sustituciones se siguen haciendo con contratos de jornada prolongada», algo que merma la situación en Catoira, donde tardan «dos semanas en conseguir una cita médica».

Además, desde la plataforma de protesta, avisan a los vecinos que «las citas de octubre han sido canceladas», animándolos a que las revisen para evitar malentendidos.