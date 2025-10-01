Valga promueve un proyecto de recogida de ropa usada

El departamento de Servizos Sociais del Concello de Valga ha comenzado una nueva campaña solidaria de recogida de ropa de segunda mano.

La celebración de este plan busca que las prendas sean donadas «a personas y familias del municipio valgués que estén pasando por una situación de vulnerabilidad, tanto a nivel económico como social», explican desde la organización del proyecto.

Las personas que estén dispuestas a poner su granito de arena deberán entregar las prendas en el Centro Ocupacional de Discapacidade de Valga (Codi), ubicado en Baño.

El horario estipulado para la recogida de estos elementos es de lunes a viernes, «preferiblemente de 9.00 a 14.00 horas», comentan desde el Concello.

Otra opción que presenta la organización del banco de prendas es llamar a cualquiera de los siguientes teléfonos, 636 757 969 o 986 15 40 23, para concertar con los responsables otra hora de entrega.

«Se aceptan donaciones de todo tipo de ropa y calzado, tanto de adulto como infantil, que deben estar en buen estado», enuncian.

Además, añaden que también se puede aportar ropa de cama como mantas, colchas o sábanas, entre otros.

La recolecta será clasificada y posteriormente distribuida por los Servizos Sociais municipales entre la población más necesitada.

Con esta iniciativa, además de «ayudar a personas sin recursos económicos o en riesgo de exclusión», también se promueve el aprovechamiento y el consumo sostenible, «dando salida a prendas y materiales que ya no son empleados por sus actuales dueños y garantizándole un nuevo uso por parte de quien más lo necesita».