A Torre y Vilaxoán celebran sus fiestas de San Miguel y el Rosario

A Torre y Vilaxoán celebran este fin de semana sus fiestas, dedicadas a San Miguel y la Virgen del Rosario, respectivamente. Ya el viernes, será el barrio de A Torre el que luzca sus mejores galas para honrar a su patrono, y lo hará con una verbena en la que tocarán Gran Parada y el grupo Alkar.

La jornada del sábado, 4 de octubre, llega repleta de actividades, con una sesión vermú a partir de la una de la tarde, a la que seguirá una sardinada en la plaza de San Miguel. Posteriormente, a las 17.00 horas habrá una sesión de animación con Javi Solla, y por la noche la verbena la amenizarán las orquestas Saudade y América de Vigo.

El día grande de las fiestas de A Torre será el domingo. La misa es a las 12 del mediodía, cantada por la coral Amencer. A su término, saldrá la procesión hasta el pazo de A Golpelleira, con el acompañamiento de la Banda de Música. La jornada finalizará a media tarde con una fiesta infantil en la misma plaza de San Miguel, con toboganes e hinchables.

Vilaxoán

En el caso de las fiestas de la Virgen del Rosario, en Vilaxoán, empiezan el sábado por la tarde, con la subida de la imagen de la Virgen desde la cofradía hasta la iglesia parroquial. A las 20.45 será la lectura del pregón y habrá un homenaje al boxeador «Pantera» Rodríguez. La jornada concluye con una verbena.

El domingo, la misa solemne es a las 12.00 horas, y la procesión sale a las ocho de la tarde. Además, la Banda de Música Municipal de Ribadumia da un concierto en la plaza Rafael Pazos a las 13.30 horas, y las orquestas Origen y Alianza protagonizarán la verbena.

En Vilaxoán, las fiestas se prolongan hasta el lunes. Una vez más, el programa incluye una misa solemne a las 12.00 horas. A media tarde, Javi Solla dirigirá un espectáculo pensado para el público familiar. La jornada concluye con un concierto de la Banda de Vilanova y el broche lo pondrán las orquestas Los Player´s y el grupo Unión y Fuerza.