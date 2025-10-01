TDAH Salnés abre sus puertas para impulsarse en Vilagarcía

La asociación TDAH Salnés presenta una nueva jornada de puertas abiertas bajo el eslogan «Vuelta al cole con superpoderes».

A modo de fiesta de bienvenida, la agrupación vilagarciana prepara en su sede en el pabellón de Castelao una cita para dar a conocer su iniciativa a lo largo del curso.

La jornada se desarrollará este sábado desde las 11.00 hasta las 13.00 horas.

«Se trata de una cita con amigos, socios y todas las personas que quieran acompañarnos, colaborar, participar e interesarse por nuestros servicios y actividades», expresan en el comunicado que lanzaron ayer a través de sus perfiles en redes sociales.

Durante esas dos horas de diversión, se llevará a cabo una serie de actividades muy variada. Desde manualidades, talleres infantiles o juegos, hasta información para las familias que se acerquen al pabellón.

También preparan regalos para los participantes en la jornada, además de otras iniciativas de carácter más lúdico como los clásicos talleres de pintacaras y tatuajes.

Dirigido a toda la familia, presentan a su vez un mercadillo de carácter solidario junto a una sesión denominada como «Espacio de respiro familiar», que enseñará a llevar un control adecuado de la respiración.