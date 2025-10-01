Un siglo de educación para celebrar como corresponde

El colegio San Francisco de Vilagarcía ha iniciado esta semana los actos conmemorativos de su centenario con un gesto cargado de simbolismo: el descubrimiento de una placa que recuerda el peso de su historia.

El acto, celebrado en la mañana de ayer, reunió a profesoras y religiosas de la congregación franciscana, así como al alcalde Alberto Varela, que quiso acompañar a toda la comunidad educativa en el arranque de estas celebraciones.

La conmemoración no se detendrá en el descubrimiento de la placa. Muchas son las actividades previstas y una de ellas será la que tenga lugar este próximo sábado y a la cual desde el colegio San Francisco invitan a familias, antiguos alumnos y vecinos a sumarse a una jornada festiva en el monte Xiabre, concretamente en el Bosque Escuela Juan Manuel Pérez Eyré, un espacio que nace de la memoria del profesor recientemente fallecido y que tanto aportó a la vida del centro y a la formación de muchas generaciones.

Profesoras y religiosas se sumaron al acto presidido por el alcalde. / FdV

El punto de encuentro será a las 10.45 delante de las instalaciones del Punto Limpio, desde donde los asistentes se dirigirán juntos al lugar. Allí tendrá lugar una eucaristía de acción de gracias por los cien años de vida del colegio. A continuación, se celebrará un emotivo acto con la plantación de 100 árboles, uno por cada año de historia del San Francisco, como homenaje también a Juan Manuel Pérez Eyré. La jornada concluirá con una comida campestre en Fontefría, donde se fomentará la convivencia entre familias, profesorado, alumnado y amigos del centro.

La iniciativa a la que da nombre el apreciado profesor se enmarca en la red de bosques atlánticos antiguos que impulsa el profesor de la Universidade de Vigo Óscar Briones, y que en esta ocasión suma un espacio singular: por primera vez, se incorpora un monte de titularidad pública, cedido por el Concello de Vilagarcía en el entorno de Pinar do Rei. El proyecto gana así un importante valor cualitativo, al configurarse como un bosque-escuela, concebido como espacio de aprendizaje, memoria y conservación.

El Concello contará con el asesoramiento del Observatorio para la gobernanza de la Universidade de Vigo, con el objetivo de crear un área de frondosas atlánticas reutilizando la vegetación preexistente y orientada a la evolución natural hacia un bosque maduro, con la mínima intervención humana.

El colegio San Francisco, que nació hace un siglo bajo la dirección de la congregación franciscana, ha sido testigo de la transformación social y educativa de Vilagarcía, acompañando a generaciones de familias en su formación académica y en sus valores. El centenario se convierte ahora en una oportunidad no solo para mirar atrás con gratitud, sino también para sembrar futuro, en sentido literal, con la plantación de un bosque con mucho significado.