Valga y Catoira disfrutarán este fin de semana de las rutas del programa Goza do Ulla en sus respectivos territorios.

Las plazas para el recorrido valgués, previsto para el sábado, ya están completas.

Sin embargo, todavía quedan algunas vacantes para apuntarse a la Ruta de Oeste por Catoira. La caminata comenzará el domingo a las 10.30 horas con un recorrido circular de diez kilómetros con salida desde el área recreativa de Fonte Gaitera.

Se trata de una ruta de dificultad baja, según indica la organización del proyecto, que anuncia que se prevé una duración aproximada de dos horas y media.

Para inscribirse en el recorrido por el municipio vikingo los interesados pueden anotarse en el formulario que presenta la organización en sus redes sociales o llamando a este teléfono 986 619 048.