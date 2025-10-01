Ravella «resucita» el PXOM y espera darle aprobación a principios de 2026

El Concello de Vilagarcía espera proceder a la aprobación inicial del PXOM a principios de 2026 tras mantener una reciente reunión con el equipo redactor. Así lo indicó en un comunicado que, en realidad, no aporta ninguna novedad sobre la tramitación del documento, pues reconoce que sigue a expensas del informe de Fomento y que no descartan seguir sin él; algo que ya planteó en enero.

En los últimos meses, Ravella no ha comentado mucho sobre la revisión de las normas urbanísticas de 2000; hasta ahora, un par de semanas después de que un juzgado de lo contencioso le ordenara adoptar los «medios necesarios e idóneos» para proceder a la aprobación y que le informe mensualmente de los avances.

La sentencia respondía a un nuevo intento judicial de los propietarios de los terrenos de Lantero para que se cumpla el convenio firmado hace veinte años. De hecho, el comunicado municipal lanzaba ayer un aviso a navegantes, indicando que es un documento que «debe pensar en la globalidad del municipio (45 kilómetros cuadrados), es decir, mucho más allá de legítimos intereses privados o propuestas de convenios que no dejan de ser una gota en el mar». Cabe recordar que por lo menos le daba la razón en que la fórmula es la actualización del Plan y no la modificación del actual, como pedían.

Las mismas fuentes añadían que se trata de «planificar el futuro del municipio para las dos próximas décadas» y, de hecho, el Ejecutivo de Alberto Varela quiere «lograr el máximo consenso» político. Para empezar, en las próximas semanas celebrará reuniones entre el redactor y los partidos de la oposición para que «conozcan de primera mano como está formulada la revisión, cuáles son los retos que, a su juicio, tiene Vilagarcía por delante, y cuáles son las fórmulas urbanísticas para afrontarlos».

El equipo del arquitecto Alfonso Botana ya estuvo estos días con el gobierno local y técnicos municipales para contarle el estado actual que, según el comunicado de Ravella, no ofrece demasiados cambios respecto a lo conocido hace meses. Así, reconoce que la aprobación inicial sigue como hace dos años, «a expensas de un informe sectorial, el de Carreteras del Estado». Destacando el caso del tramo de la N-640, entre el Hospital do Salnés y la rotonda de Larsa, la recta de Rubiáns, cuyo «futuro no es fácil de abordar» ya que «durante décadas se asentó un modelo mixto residencial-industrial».

También sigue pensando lo mismo sobre la cesión que desbloquearía este escollo, «el principal», es decir, no asumirá la titularidad del tramo hasta que esté urbanizado y, como mínimo, pide que el proyecto millonario que tiene Fomento para hacerlo, y «que está muy avanzado», esté en licitación.

Así las cosas, el informe sobre el futuro de esta Nacional en el PXOM vilagarciano sigue siendo vinculante, es decir, necesario para avanzar en la tramitación. Aunque Ravella vuelve a decir que los técnicos «estudian una salida que permita seguir avanzando a expensas de ese dictamen para otra fase de la tramitación, hacia la aprobación final». De este modo, pone una nueva fecha: principios de 2026, pero ya en 2024 le indicó a la Justicia que esperaba tener la aprobación inicial este mes, septiembre de 2025.