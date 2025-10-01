Ravella licita la modernización del parking Xoán XXIII por 123.000 euros

El Concello de Vilagarcía ha avanzado en la licitación del contrato para la implantación de un nuevo sistema de gestión en el parking Xoán XXIII, situado en pleno centro de la ciudad. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 123.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá la puesta en marcha de las esperadas bonificaciones para los usuarios y la ampliación de horarios de este estacionamiento de propiedad municipal.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 15 de octubre. El contrato contempla un paquete de actuaciones que incluye suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio de los equipos; colocación y anclaje de las nuevas estructuras; puesta en funcionamiento de software, hardware y aplicación informática para la gestión; instalación de un sistema de videovigilancia con interfonía; así como la migración de los datos del viejo sistema al nuevo.

Una vez culminada esta fase, está prevista la capacitación del personal municipal que se encargará de la gestión diaria, con la previsión de convocar una plaza pública que se recogerá en los presupuestos que irán al pleno esta misma semana.

El aparcamiento de Xoán XXIII dispone de tres plantas y capacidad para 240 vehículos. Fue asumido por el Concello en 2024, en un movimiento que buscaba garantizar un uso público orientado a facilitar la movilidad de vecinos y visitantes. Desde entonces, el gobierno local sostiene que ha trabajado en la modernización del recinto «para convertirlo en un recurso eficaz y atractivo».

La intención siempre fue la de introducir descuentos a los vilagarcianos y a los usuarios que acudan al centro para realizar compras en el comercio local, además de ampliar el horario de apertura. Según se recoge en el pliego, estas bonificaciones podrán comenzar a aplicarse en cuanto esté operativo el nuevo sistema de gestión, algo que se prevé para principios de 2026 si se cumplen los plazos establecidos.

El Concello subraya que la puesta al día del Xoán XXIII forma parte de un plan más amplio de movilidad. En paralelo se ha desplegado la red de aparcamientos disuasorios gratuitos bajo la marca Vaicar!, que permite estacionar en las entradas de la ciudad y desplazarse caminando o en transporte público hasta el centro.

Desde Ravella destacan que el aparcamiento es un recurso estratégico que favorecerá la dinamización económica. La posibilidad de vincular descuentos a las compras en el comercio local refuerza la cooperación entre la administración y el sector empresarial en un momento clave para atraer visitantes y fidelizar consumidores.