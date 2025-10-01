Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quejas vecinales contra la pediatría en O Grove

El centro de salud del municipio meco.

El centro de salud del municipio meco. / Iñaki Abella

Hugo de Dios

O Grove

Los vecinos del municipio de O Grove muestran su preocupación por la situación que está pasando el servicio de pediatría de su centro de salud.

Cuentan que «cada vez es más complicado conseguir una cita», y añaden que «muchos de los encuentros que ya estaban fijados los están moviendo porque el pediatra no está a primera hora de la mañana».

Los usuarios del centro de salud municipal afirman que «la pediatra que pidió la plaza, se ha incorporado con jornada reducida, de 10.30 a 14.00 horas».

Esta situación crispa el ánimo del vecindario grovense, que, al igual que otros municipios de la comarca de O Salnés como Catoira, ve cómo sus servicios sanitarios carecen de las capacidades necesarias para cubrir la demanda de los vecinos.

