El PP garantiza la conservación de todos los puestos de trabajo de la AG 4.1

La Comisión Parlamentaria de Obras Públicas e Infraestruturas analizó ayer una demanda socialista en la que se reclamaba la subrogación de todos los trabajadores de la concesionaria de la Autovía de O Salnés en el proceso de cambio de adjudicataria en el que está inmerso, una cuestión que el PP garantizó al asegurar que la futura concesionaria «absorberá a todo el personal de mantenimiento y conservación para contribuir al principio de estabilidad», matizando que se ha realizado un análisis de los puestos de trabajo y «hay una nueva distribución que va a permitir esa subrogación y atender correctamente a las autovías».

Sin embargo, los socialistas mantienen que trece de los puestos de trabajo que existen en la autovía de O Salnés, centrados en el control de cámaras y vigilancia, se encuentran en peligro y, sobre todo, denuncian la «opacidad» que se está dando en todo este proceso, ya que en ningún momento «se llegó a contestar a los requerimientos planteados desde la representación laboral». Para los representantes socialistas en la comisión, lo que está haciendo la Xunta es «injusticia laboral» e insiste en que «esos trece trabajadores» han sido excluidos del proceso y «ninguneados desde que se decidió rescatar las autovías con peaje encubierto como la de O Salnés». La socialista preguntó qué es l o que se va a hacer con estos trabajadores ya que «lo normal sería subrogar su labor eficiente en un vial clave para una comarca como es la de O Salnés», cuestionando que la decisión de la Xunta va a suponer un importante daño a esas familias.

Insisten en que «con esta fórmula se permiten prescindir de todo el personal de dirección y administración que venía trabajando en la concesionaria, aplicando una reducción deliberada del cuadro de personal y actuando con opacidad, prepotencia y vulnerando los derecho laborales reconocidos». Advierten desde el PSOE que el gobierno gallego debe incluir «en el nuevo contrato la subrogación del personal de las contratas, tal y como establece la normativa vigente».