La playa fluvial valguesa da sus primeros pasos en Porto Piñeiro

El entorno de la laguna de Porto Piñeiro continúa con su transformación día a día desde el inicio de las actuaciones en la playa artificial, que arrancó a finales del pasado mes de agosto.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, junto a los concejales Román Castro y Carmen Gómez, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria, visitaron la obra que se encuentra en ejecución, en la que se van a invertir 575.000 euros gracias a los fondos Next Generation.

Además del acondicionamiento de la zona de baño, en el que se incluirá arena, se preparará el espacio con alumbrado público con red soterrada, se proporcionará mobiliario urbano e incluso se ejecutará un tramo de senda a cargo de Covsa, la adjudicataria.

Los siguientes pasos

Más pronto que tarde dará comienzo un nuevo plan de actuación en la antigua mina de arcilla. La construcción de una piscina junto a «la rehabilitación y regeneración de los taludes laterales y el acondicionamiento de los terrenos de la zona norte, incluyendo la mejora de los accesos, la instalación de sistemas de drenaje y otros servicios y trabajos de paisajismo», explican desde el Concello.

En este caso, la inversión superará los 900.000 euros, cofinanciados entre el Plan Extra de la Diputación y el Concello.

Planean de cara a los próximos meses una tercera actuación: dar continuidad a las sendas peatonales y ciclables del entorno de la laguna.

Además de las rutas, se plantarán árboles de ribera y la zona será dotada de varios bancos, papeleras y una fuente. El presupuesto destinado a este proyecto es de 615.000 euros.

Actualmente están ya contratadas o en proceso actuaciones «que superan los dos millones de euros», sostienen.