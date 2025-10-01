La III Mostra dos Viños de Castrelo homenajea a Luis Costa y Beatriz Dozo

La III Mostra dos Viños do Mar de Castrelo homenajea a Luis Costa Barreiro, en representación de toda la familia bodeguera de Lagar de Costa, y a la mariscadora Beatriz Dozo Gondar, la primera de la parroquia en ocupar un puesto de responsabilidad en la cofradía de O Grove. El acto se celebra el domingo 12 e incluirá la entrega de diplomas a las bodegas y restauradores participantes.

Un total de 15 firmas pondrán casetas en esta edición, ofreciendo más de 60 referencias en la carpa, que se inaugurará el viernes día 10, a las 20.00 horas. Continuará hasta el domingo con el programa avanzado estos días. En cuanto al pregón, correrá a cargo de José Padín (Currás), exdirectivo y socio fundador de Condes de Albarei.

Todo se desarrollará en el aparcamiento del atrio de la iglesia de Santa Cruz, excepto la ruta en catamarán por el interior de la ría de Arousa, que incluirá la cata de siete vinos singulares y degustaciones de productos del mar, y el recorrido a pie por algunos de los principales enclaves naturales de Castrelo, una bodega y la fundación Manolo Paz.

Todo ello se completará con actuaciones musicales, catas a ciegas y otras iniciativas. Algunas de las actividades requieren de inscripción previa y la retirada de una entrada. Cabe recordar que organiza Aires Novos.