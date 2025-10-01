Meis recurre a la consulta pública para diseñar su Plan de Igualdade
Las aportaciones se recogerán durante los próximos veinte días antes de que una empresa comience a elaborar el documento
A. G.
El Concello de Meis ha comenzado a diseñar el que será su Plan de Igualdade para los próximos cuatro años y, con el objetivo de enriquecerlo, ha lanzado una campaña en redes sociales para que los propios vecinos aporten ideas que deban figurar en el seno de ese documento. La recepción de estas ideas, para la que hay que rellenar un formulario, será de veinte días y todas esas aportaciones irán a las manos de la empresa en la que el Concello ha depositado su confianza para que perfile el Plan de Igualdade.
La intención del Concello que preside Giráldez es que este documento esté listo antes de que finalice el año y pueda ser aprobado lo antes posible a fin de regular actividades y eventos. Su vigencia será de cuatro años desde la aprobación del mismo. La alcaldesa socialista, Marta Giráldez, reconoce «la necesidad de un plan de estas características, que sirva de guía en todos los ámbitos, desde la gestión municipal a otros, creando una normativa que debe ser cumplida». Mientras se aguarda la aprobación de este Plan de Igualdade, Meis trabaja con el que ha desarrollado la Mancomunidade de O Salnés pero «considerábamos que deberíamos tener uno propio con el que funcionar», explica la regidora.
