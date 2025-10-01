Luz verde al hermanamiento con Cangas del Narcea

El pleno de Meis dio ayer luz verde al hermanamiento con la ciudad asturiana de Cangas del Narcea, un hermanamiento que se va a materializar este mismo mes de octubre, durante la celebración de la Feira Meus Viños, uno de los eventos más importantes del municipio.

Fue precisamente esa feria la que acercó a ambos municipios, por las similitudes que existen entre las ferias vitivinícolas de ambos lugares. Ese hermanamiento servirá para impulsar diferentes colaboraciones, especialmente de promoción turística.

En el pleno también se anunció que se ha sacado a licitación el nuevo contrato de la Escola Infantil. Este se había prorrogado debido a las obras, pero se espera que el nuevo contrato pueda ser efectivo a finales de este mismo año.