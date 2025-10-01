El libre marisqueo arranca en zonas muy acotadas de la ría

El libre marisqueo empieza hoy en la ría de Arousa, aunque todo apunta a que será una campaña casi testimonial. La Consellería do Mar y las cofradías acordaron la semana pasada suspender la campaña en los grandes bancos, como son Os Lombos do Ulla, O Bohído y Cabío. En consecuencia, solo se podrá faenar en arenales muy acotados, que a efectos estadísticos figuran agrupados en «otras zonas», y que se localizan en las inmediaciones de las islas de Cortegada o de A Illa de Arousa.

Por ello, se espera que la participación de la flota sea testimonial en una campaña que estará marcada de nuevo por la grave crisis de producción en la que está inmerso el libre marisqueo. Parte de la flota, además, ya mostró su temor a que se produzca una sobreexplotación en estos bancos. Desde la Consellería se anunció que el servicio de Gardacostas intensificará estos días el control para evitar tanto excesos en las zonas abiertas como en las que permanecerán cerradas. El cierre de los grandes bancos del libre marisqueo será durante seis meses, y los «rañeiros» tendrán derecho a una ayuda por paro biológico durante tres. Eso sí, la previsión es que no cobren hasta finales del verano de 2026, por lo que para muchos se abre ahora un periodo de gran incertidumbre.