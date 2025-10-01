Catoira celebra el Día Internacional de las personas de edad con la actuación de Isabel Risco y un pincho comunitario.

Se trata la tercera edición de esta celebración en el municipio vikingo. Su alcalde, Xoan Castaño, asegura que «sirve para crear conciencia sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores». El certamen tendrá lugar este domingo a partir de las 18.30 horas en el edificio multiusos. La jornada comenzará con la obra «Bravas», de Isabel Risco. Anuncian que este año no será necesaria la inscripción, ya que la asistencia será gratuita hasta completar aforo.

Al término de la actuación se llevará a cabo el pincho, destinado principalmente a los usuarios del Cemuma.