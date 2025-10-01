Interior prevé licitar este año el cuartel cambadés tras dos de parón

El Ministerio del Interior pretende sacar la nueva licitación del cuartel de Cambados antes de que finalice 2025, tres años después del inicio de un proyecto truncado por problemas geotécnicos que no solo han subido el presupuesto inicial de seis millones de euros, sino que han obligado a rescindir el contrato con la anterior adjudicataria, a pagar 450.000 euros de indemnizaciones y a elaborar otro plan de obra.

El nuevo, con las modificaciones necesarias para salvar los problemas ofrecidos por la parcela ya está elaborado, pero en la lista de contrataciones se le han adelantado otros de los muchos que el gobierno central tiene en mente para otros acuartelamientos, centros penitenciarios...

O eso se intuye teniendo en cuenta que Patrimonio de la Xunta le dio en abril su visto bueno; necesario porque la parcela linda con el pazo de Fefiñáns. No obstante, fuentes de Interior indican que la previsión es licitarlo en el último cuatrimestre de este año.

Edificio de Vilagarcía

Y respecto al de Vilagarcía, de momento, mantendrá los pocos servicios que han quedado tras reubicar a los altos mandos en Cambados y abrir el puesto de Vilanova. De hecho, aún no se ha desvelado qué le sucederá en un futuro a un inmueble, que tampoco se encuentra en buenas condiciones.

En cuanto a los cambios para el de la capital del albariño, como ya avanzó este diario, se ha tenido que prescindir del aparcamiento subterráneo proyectado en 2020 y se elevará toda la construcción en 2,3 metros respecto a la cota prevista, ante la imposibilidad de cavar toda la profundidad necesaria en la parcela, dada la alta presencia de roca en niveles superiores y la elevada presión de una bolsa de agua subterránea.

Además del aparcamiento iban los calabozos y el depósito de armas, que ahora se ubicarán en una planta baja, que tendrá una cubierta de apariencia semienterrada, pues será transitable y estará situada a esa altura respecto al acceso de la parcela. También quedará prácticamente oculta por el cierre perimetral.

Sobre ella se construirán los dos bloques de edificios, que también presentan cambios. Al levantar el conjunto, para no exceder la altura máxima permitida, hay que prescindir del bajo cubierta que estaba destinado a trasteros del edificio de viviendas. Asimismo, el cuartel contará con un patio central elevado que llevará un cierre diáfano de una altura máxima de 1,50 metros.

Una de las mayores críticas que ha recibido este proyecto, que responde a una demanda histórica y que convierte a Cambados en la capitanía de la Guardia Civil de la zona, es que los problemas geológicos no se detectaron en los estudios previos a las obras.

Estas empezaron en el verano de 2022, pero pararon poco tiempo después. Se retomaron un año después y ya con un incremento de presupuesto hasta los 9 millones de euros, que ahora serán más, y con la misma suerte: volvieron a parar.

En realidad, lo único que se ha hecho en estos tres años ha sido derribar el viejo cuartel, explanar la parcela y colocar una parte de la cimentación lateral, respecto al pazo y al IES Cabanillas. Hoy está tomada por la vegetación y la imposibilidad de avanzar ha costado unos 450.000 euros en indemnizaciones a las empresas contratadas para la obra al no tener culpa de los problemas aparecidos.