Impex Europa elige el polígono de Baión para el nuevo almacén

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) cerró ayer dos operaciones en el polígono de Baión que supondrán la inversión de dos millones de euros en compra de terrenos por parte de dos empresas: Impex Europa y la sociedad limitada Distribución Industrial M. Coello.

La primera de ellas, que recientemente ha perdido un almacén a causa de un voraz incendio en Rubiáns, ha cerrado la adquisición de las diez parcelas que compone la manzana 2 del polígono. Estas parcelas se diseñaron en un primer momento para un uso terciario, pero están pendientes de su conversión en industriales, un cambio que está impulsando la propia SEA, gestora del polígono, y el Concello de Vilanova para completar la ocupación de todos los espacios. En total, la firma de Vilagarcía ocupará 18.585 metros cuadrados que destinará a su principal actividad, la fabricación y suministro de raticidas y derivados que la han convertido en una de las grandes referencias en el mercado español y portugués.

La otra firma, la sociedad limitada Distribución Industrial M. Coello, especializada en la distribución y comercialización multimarca de productos industriales, ha adquirido 3.457 metros cuadrados.

El consejo de administración de Suelo Empresarial del Atlántico, presidido por Beatriz Sestayo, dio ayer luz verde a la venta de estas dos parcelas que suponen un importante espaldarazo a un polígono que estuvo durante años paralizado, pero que ha experimentado un importante crecimiento con la llegada de naves como la planta de tratamiento de residuos de Sogama. En los últimos meses, también se ha aprobado una licencia de construcción para una conservera situada en el casco urbano de Vilanova, con el fin de trasladar toda su producción al polígono de Baión.

Con estas adquisiciones, el polígono de Baión queda prácticamente al completo de su capacidad ya que apenas quedan nueve de las diez parcelas de la Manzana 1 y otra finca de casi 5.000 metros cuadrados situada en la Manzana 6. El polígono de Baión tiene una superficie próxima a los 300.000 metros cuadrados y comenzó a desarrollarse hace más de una década y se contemplaba una ampliación similar posteriormente. Sin embargo, las sucesivas crisis económicas frenaron su desarrollo y dejaron en el limbo cualquier intento de ampliación.