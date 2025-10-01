La Fundación Andrea tendrá el apoyo del fútbol en Ribadumia
Se jugará el sábado un triangular entre equipos veteranos del Castrelo, Sisán y La Gomera
El campo de A Senra de Ribadumia acoge este sábado 4 de octubre, a partir de las 16.00 horas, un triangular solidario de equipos veteranos en beneficio de la Fundación Andrea, entidad que apoya a familias con niños que padecen enfermedades crónicas o terminales.
Participan los conjuntos de Castrelo (Cambados), Sisán (Ribadumia) y La Gomera (Islas Canarias), en partidos de 30 minutos. Además, habrá animación infantil, música y sorteos para convertir la jornada en una fiesta del deporte y la solidaridad.
Las entradas tendrán un precio de 5 euros y las rifas 1 euro, destinándose la recaudación íntegra a los proyectos de la Fundación Andrea, como Las Casitas, pisos de acogida para familias con niños hospitalizados en Santiago.
El alcalde de Ribadumia, David Castro, agradeció al Sisán Veteranos y a la Fundación Andrea su implicación: «La recaudación irá a una fundación que hace un trabajo muy importante. Queremos dar apoyo a las familias que sufren enfermedades de larga duración».
