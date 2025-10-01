La «feminización de la pobreza» en Arousa: el 67% de las pensiones bajas son de mujeres

En O Salnés hay 223 personas perceptoras de las ayudas autonómicas de inclusión social (la Risga y la AIS), y de ellas, el 58 por ciento son mujeres. Es un porcentaje seis puntos inferior al de la media gallega, que es del 64 por ciento. Además, de las casi 700 pensiones no contributivas que se abonan en Vilagarcía, casi 500 (el 67 por ciento) las perciben mujeres. «Es la feminización de la pobreza», explica la concejala de Servicios Sociales de Vilagarcía, Tania García.

El Instituto Galego de Estatística (IGE) acaba de publicar los datos de perceptores de la Risga (Renda de Integración Social de Galicia) y de la AIS (Axudas de Inclusión Social) correspondientes al cierre del ejercicio 2024. Una de las lecturas que arroja el informe en el caso de los municipios de O Salnés es la de que las mujeres son más vulnerables a las situaciones de emergencia social, puesto que son mayoría tanto entre los beneficiarios de la Risga como de las pensiones no contributivas, que son las pagas reservadas a personas que no han cotizado o no han cotizado lo suficiente.

Eso sí, el porcentaje de mujeres en situación de exclusión social con respecto a los varones en O Salnés es seis puntos menor que en el conjunto de Galicia. Incluso hay comarcas, como A Mariña (Lugo) donde tres de cada cuatro Risgas son para mujeres.

Otra lectura que arroja la estadística del IGE es que el número de ayudas autonómicas se ha desplomado desde 2020, cuando el Gobierno central creó el ingreso mínimo vital como un escudo social en plena pandemia de covid. Desde entonces, gran parte de las personas en situación de exclusión se han acogido al ingreso mínimo vital en vez de a la Risga, ya que la tramitación es más sencilla y el importe de la ayuda estatal es sensiblemente mayor.

En Vilagarcía, en 2019 cobraban la Risga 220 personas, pero a 31 de diciembre pasado eran menos de la mitad, 99. A nivel comarcal, antes de la pandemia había 326 perceptores de la Risga, cifra que se redujo hasta 179 el año pasado.

Tania García apunta que entre las perceptoras de la Risga, dos de los perfiles que más se repiten son el de víctimas de violencia de género y el de familias monoparentales sostenidas por mujeres. La tramitación de esta renta autonómica se hace en los departamentos municipales de servicios sociales, y desde que se inicia el proceso hasta que se resuelve transcurren de media unos dos meses.

Por municipios

Vilagarcía figura en la estadística del IGE con 99 perceptores de la Risga, lo que significa más de la mitad de todas las aprobadas en la comarca, a pesar de que la población de Vilagarcía está por debajo del 40 por ciento del total de la comarca. También es significativo el caso de O Grove, que es el segundo municipio arousano con más risgas aprobadas (30) a pesar de ser el cuarto más poblado. De hecho, O Grove supera en vecinos en riesgo de exclusión social a localidades mucho más habitadas, como Sanxenxo (14 perceptores de la Risga) o Cambados (13).

Por sexos, las mujeres son las principales beneficiarias de este programa social en la mayoría de los municipios; en cambio, los hombres son más en Cambados, A Illa, Meaño o Sanxenxo.

Ayudas extraordinarias

Las AIS se diferencian de la Risga en que se trata de ayudas no periódicas, que se movilizan en determinados casos de emergencia social o para hacer frente a imprevistos severos. La mayoría de las aprobadas en O Salnés son también de Vilagarcía: de las 44 en el conjunto de la comarca, 32 se concedieron en la capital arousana durante el año pasado.

Una vez más, son mayoría las mujeres (21 con respecto a 11 hombres, en Vilagarcía). En el conjunto de la comarca, las mujeres cobran el 70% de las AIS.