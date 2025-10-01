La Escola de Teatro de A Illa retoma la actividad

La Escola de Teatro Municipal de A Illa abre el plazo de inscripción para una nueva temporada. Las clases darán comienzo el día 9 de octubre, con grupos diferenciados por edades e inscripción previa en el Concello o en el Edificio Sociocultural. La propuesta de formación está considerada por el Concello como una iniciativa consolidada que «tiene como objetivo fomentar las artes escénicas entre los vecinos de todas las edades». El teniente de alcalde, Manuel Suárez, anima a los vecinos a participar en la actividad para lo que se deberá realizar una inscripción previa y formalizar la matrícula en las dependencias del Concello o en los locales del Multiusos.

Suárez insiste en que se trata de un proyecto promovido por el Concello con el fin de «ofrecer una formación teatral accesible y de calidad».