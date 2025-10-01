La Escola de Teatro de A Illa retoma la actividad
La Escola de Teatro Municipal de A Illa abre el plazo de inscripción para una nueva temporada. Las clases darán comienzo el día 9 de octubre, con grupos diferenciados por edades e inscripción previa en el Concello o en el Edificio Sociocultural. La propuesta de formación está considerada por el Concello como una iniciativa consolidada que «tiene como objetivo fomentar las artes escénicas entre los vecinos de todas las edades». El teniente de alcalde, Manuel Suárez, anima a los vecinos a participar en la actividad para lo que se deberá realizar una inscripción previa y formalizar la matrícula en las dependencias del Concello o en los locales del Multiusos.
Suárez insiste en que se trata de un proyecto promovido por el Concello con el fin de «ofrecer una formación teatral accesible y de calidad».
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo
- Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco
- La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados