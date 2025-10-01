Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros

Más de un lustro y varios intentos después, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) ha conseguido vender los terrenos de la antigua nave de Alfageme. Lo hizo en la subasta que se celebró ayer en la sede de la entidad dependiente de la Consellería de Economía e Industria y por un precio de 275.000 euros, bastante por encima del precio de salida, que era de 193.000 euros. A la subasta concurrieron cuatro personas interesadas que pujaron al alza hasta que se acabó cerrando el acto con esa cantidad.

El inmueble estaba en manos del Igape desde hace más de una década lo que provocó que entrasen en un proceso de deterioro y acumulación de maleza que se había convertido en queja habitual de los vecinos. No fue hasta 2020 cuando el Igape comenzó todo el proceso para la subasta del terreno que ocupaba la antigua fábrica conservera, un proceso que cristalizó en 2023 y 2025 cuando salió a subasta por más de medio millón y 332.090 euros respectivamente, pero sin encontrar un comprador. Tampoco cristalizó el intento de mantenerlo a la venta a un precio reducido de 150.000 euros. Con su venta, al fin, el Igape consigue el principal objetivo que perseguía, recuperar una parte de los avales que este organismo concedió en su día al grupo en los intentos de reflotar el proyecto y evitar la pérdida de un centenar de puestos de trabajo.

La noticia fue valorada ayer de forma muy positiva por parte del alcalde del municipio, David Castro, que espera poder reunirse con el comprador en un breve espacio de tiempo para conocer cual es su propuesta para este espacio, catalogado urbanísticamente como rústico común y rústico de especial protección por su proximidad a la desembocadura del río Umia. También valora el hecho de que «contamos con que el nuevo comprador acabe con los problemas de maleza y presencia de animales que denuncian los vecinos». El regidor recuerda que este espacio se encuentra en una ubicación «muy importante para Ribadumia, ya que es la desembocadura del río Umia».

La parcela que ocupa la antigua nave del grupo Alfageme tiene una superficie total de 8.692 metros cuadrados, de los que 2.077 están ocupados por la antigua fábrica, que ha sufrido un importante proceso de degradación que hace prácticamente inviable que pueda ser aprovechada.