La Carreira de Leo batirá el domingo su récord con 2.200 participantes

Meis se prepara para vivir el próximo domingo 5 de octubre una auténtica fiesta de la solidaridad con la tercera edición de la Carreira de Leo, que este año ha cerrado inscripciones con 2.200 participantes. La cita, organizada por Toño Diz y un equipo de más de un centenar de personas voluntarias, tiene como objetivo dar visibilidad a la lucha contra las enfermedades infantiles raras y recaudar fondos para asociaciones vinculadas a estas patologías.

La plaza de España de Meis será el epicentro de un evento que combinará deporte, música, gastronomía y actividades para todas las edades. Aunque las inscripciones están completas, la organización ha anunciado que se habilitarán algunos dorsales más el sábado, apenas 24 horas antes del inicio de las pruebas.

El programa deportivo comenzará con la andaina popular, que cuenta con 1.400 inscritos y sale a las 9.30 horas.

A continuación, a las 11.15 tiene lugar la carrera de 5 kilómetros, con 400 corredores, y a las 12.15 es el turno de las categorías base, también con 400 participantes. La recogida de dorsales se lleva a cano desde el sábado en el Auditorio de Meis.

La cita cuenta además con la participación de colectivos como Empujando Sonrisas, de A Coruña, o Discamino, de Vigo, que compiten con sillas adaptadas para dar visibilidad a las personas con diversidad funcional. Los padrinos de esta edición son la cantante y presentadora Fátima Pego y el corredor Eric Domingo, conocido por disputar pruebas acompañado de su madre, afectada por esclerosis múltiple.

La vertiente solidaria se refleja en el destino de los fondos recaudados, que se dedicarán a asociaciones de enfermos de patologías graves como la enfermedad de Alexander —que afecta a dos niños en Galicia, uno de ellos de O Grove, y siete en toda España, con una esperanza de vida de apenas cinco años— o la distrofia muscular de Duchenne, diagnosticada en unos doce menores gallegos y con una esperanza de vida de alrededor de veinte años.

Además del deporte, la jornada ofrece un completo programa lúdico. Desde la mañana habrá animación con Os Druídas, charanga en la caminata, zancudos e hinchables gratuitos por la tarde. En la carpa no faltarán los clásicos gastronómicos como pulpo, churrasco y callos, y se organizarán sorteos y rifas con premios como estancias en hoteles.

El broche final lo ponen las actuaciones musicales de Javi Solla (15.00 horas), Bruno Canario (16.30), Koko DJ (17.30) y la Mecánica Rollíng Band, que cierra la fiesta hasta última hora.

La organización recuerda que el circuito estará vallado y que se habilitarán fincas como aparcamiento, por lo que recomienda a los asistentes estar atentos a la información a través de las redes sociales.