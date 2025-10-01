Cambados llena los centros de lectura y colegios de actividades

La Concellería de Cultura de Cambados ha dado inicio a un programa especial para conmemorar el Mes das Bibliotecas, que se notará en las agencias de lectura del centro y las parroquias, pero también en colegios, con espectáculos, cuentacuentos...

El concejal Liso González recuerda que el propósito es dinamizar estos centros y fomentar la lectura en gallego. Asimismo explicó que este año hay más actividades «manteniendo el compromiso de estabilidad presupuestaria» y que su departamento «no está generando deuda, está creando una programación cultural potente y estable, con un presupuesto escaso».

La iniciativa ya ha pasado esta semana por la casa de cultura de Corvillón y el CEIP de Vilariño, pero en las próximas semanas se notará en el resto de centros de infantil y primaria y casas de cultura. Entre las propuestas hay desde cuentacuentos, hasta magia, espectáculos de música... Y para menores de a partir de tres años de edad. De hecho, se han elegido en función del público.

Así, los niños podrán disfrutar de «Elas», de Vero Rinlo; «Os contos do gato», de Bandullo Azul; «Galicia con maxia», de Pedro Bugarín; «A verdadeira historia de Hamelín», de Moc Moc, o «Flumario o bibliotecario», de Manuel Pombal, que será el que se ofrecerá hoy, a las 18.00 horas, en la casa de cultura de Castrelo.

Apoyos

El programa ofrece un total de 16 fechas en una especie de mini gira de una decena de espectáculos de diversa índole, recorriendo todas las parroquias y también la biblioteca Luís Rei, del centro urbano.

Para la puesta en marcha de este Mes das Bibliotecas, el Concello de la capital del albariño cuenta con apoyo del programa Ler conta moito de la Xunta y de la Rede de Bibliotecas de Galicia.