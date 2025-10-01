El BNG pedirá que el balneario acoja una escuela de hostelería

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía defenderá que el antiguo balneario de la playa de A Compostela acoja en el futuro una escuela de hostelería. Así lo explicaron ayer los concejales Rosa Abuín y Xabier Rodríguez, en una conferencia de prensa en la que valoraron el acuerdo alcanzado en la víspera con el PSOE par sacar adelante los presupuestos municipales de este año.

Rosa Abuín explica que en la primera fase de recuperación del balneario se arreglará la fachada y el balcón, que está en terrenos municipales y que actualmente presenta riesgo de caída. La edil nacionalista también apuntó que el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el BNG es por ahora modesto (lo cifró en un 60 por ciento), si bien acepta que hay actuaciones que se han demorado por las dilaciones de la Xunta de Galicia, de ahí que dé un margen de confianza a Ravella.

En las últimas horas, también Esquerda Unida presentó una batería de propuestas para incluir en el presupuesto, que se debatirá en el pleno de mañana jueves por la tarde. Entre estas, se encuentran la compra de la vivienda de los duques de Terranova, para crear una residencia pública; un plan para erradicar las barreras arquitectónicas, un plan municipal de salud mental, la remodelación integral del campo de fútbol de A Lomba, o la recuperación de los molinos fluviales de A Coca y de Bamio.