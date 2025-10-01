Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arousa Inspira regresa este sábado a Vilagarcía

Esta celebración busca potenciar el talento local en disciplinas como la música, la danza o la pintura

Una de las actuaciones de la pasada edición de la iniciativa Arousa Inspira en Vilagarcía.

Una de las actuaciones de la pasada edición de la iniciativa Arousa Inspira en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Hugo de Dios

Vilagarcía

Ya está aquí la nueva edición del festival Arousa Inspira. «Nos lo estábais pidiendo», anuncia la asociación Arousa Moza a través de un comunicado en sus diferentes redes sociales sobre la celebración de este certamen.

«Se trata de un día repleto de actividades no solo para jóvenes, sino que puede participar toda la familia», explican.

El festival busca sacar a relucir el talento local en diferentes disciplinas relacionadas con el mundo del arte como la música, la danza o la pintura, entre otras.

«Descubrirás a tu nuevo artista local de referencia, una banda que no conocías o un nuevo vecino que pinta», aseguran desde Arousa Moza.

Además, el programa de este sábado, que será concretado estos días, se completa con una yincana infantil a lo largo de la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents