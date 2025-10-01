Arousa Inspira regresa este sábado a Vilagarcía
Esta celebración busca potenciar el talento local en disciplinas como la música, la danza o la pintura
Ya está aquí la nueva edición del festival Arousa Inspira. «Nos lo estábais pidiendo», anuncia la asociación Arousa Moza a través de un comunicado en sus diferentes redes sociales sobre la celebración de este certamen.
«Se trata de un día repleto de actividades no solo para jóvenes, sino que puede participar toda la familia», explican.
El festival busca sacar a relucir el talento local en diferentes disciplinas relacionadas con el mundo del arte como la música, la danza o la pintura, entre otras.
«Descubrirás a tu nuevo artista local de referencia, una banda que no conocías o un nuevo vecino que pinta», aseguran desde Arousa Moza.
Además, el programa de este sábado, que será concretado estos días, se completa con una yincana infantil a lo largo de la jornada.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo
- Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco
- La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados