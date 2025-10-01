Aprometur presenta sus planes ante Turismo de Galicia

El presidente de la Asociación para la Promoción Meca del Turismo (Aprometur), Óscar Fernández, se reunió con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Se trata de una agrupación de pequeños empresarios del sector turístico de O Grove con 85 socios.

Durante la reunión se analizaron distintos proyectos de promoción turística en el concello de O Grove. Una de las iniciativas que la entidad pretende poner en marcha a corto plazo es la organización de la segunda edición del Micogrove, «un proyecto focalizado en la micología con el que esperan atraer a expertos e interesados en este mundo en el mes de noviembre», explican desde la organización.

Merelles elogió este tipo de iniciativas «que sirven para incrementar la oferta complementaria en un municipio tan turístico como O Grove que necesita iniciativas que atraigan al visitante fuera de la temporada alta».

Este programa incluye actividades micológicas, juegos y showcookings. Se realizará del 28 noviembre al 8 diciembre y este año presenta como novedad un concurso de tapas con setas «como antesala de otro evento gastronómico que tendrá lugar en la próxima primavera», adelantan.

Además, los responsables de Aprometur le trasladaron al director de Turismo de Galicia su voluntad para participar en la próxima edición de Xantar, que se celebra del 21 al 23 de noviembre.