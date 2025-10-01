Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente deja un herido leve en Cambados

El hombre sufrió laceraciones en la cara y se quejaba de dolor en otras partes del cuerpo

La motocicleta que conducía el hombre herido en Cambados.

La motocicleta que conducía el hombre herido en Cambados. / FdV

Lucía Romero

Cambados

Un accidente dejó esta tarde un herido leve en Cambados. Un vecino de la localidad de 54 años, y que responde a las iniciales de F.J.M.F., sufrió laceraciones en la cara y se quejaba de dolor lumbar, torácico y en la cadera izquierda tras caerse de la moto que conducía, en un siniestro en el que también se vio implicado otro vehículo.

El hombre fue trasladado al Hospital do Salnés y en el dispositivo estuvieron el servicio municipal de Emerxencias de Cambados, la Policía Local y una ambulancia del 061. El siniestro tuvo lugar en la calle Pardo Bazán.

