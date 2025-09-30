Los vinos singulares se saborean en tierra firme y en catamarán

El «iWine», el vino de la cooperativa meañesa Paco & Lola que se enriquece con el hielo; el «Aquelarre», de la firma cambadesa Constantina Sotelo; y el «Laureatus Lías», de la bodega Laureatus (Pontevedra), son algunos de los vinos a saborear el día 11 a bordo del catamarán «Fly Delfín», de la naviera grovense Cruceros do Ulla Turimares.

Es una oportunidad para disfrutar de la ría, el paisaje y los buenos vinos que parte de la asociación cultural cambadesa Aires Novos, y en la que se incluye una clara vertiente gastronómica gracias a los aperitivos a elaborar a bordo por el restaurante también cambadés A Casa de Miguel.

De este modo se propone un maridaje que, bautizado como «Viños Singulares do Mar», también permitirá degustar el «Maio 5», creado con cepas centenarias de los viñedos de Lagar de Costa, en Sartaxes.

No faltará a la cita el conocido albariño «Carballo Galego», de la bodega de Castrelo (Cambados) Condes de Albarei.

El cartel de la ruta en barco. / FdV

Ni tampoco el Albariño de Fefiñanes III Año, ejemplo del «excelso potencial de envejecimiento de los vinos de albariño» elaborado en la bodega cambadesa que le da nombre y resultado de una fermentación alcohólica en depósito de acero inoxidable, una larga crianza sobre lías y un no menos prolongado período de reposo.

La carta de vinos a degustar a bordo del catamarán de Cruceros do Ulla, que zarpará a las 16.30 horas desde el muelle de Tragove, se completa con la bodega Albamar y uno de sus vinos más singulares: «O Esteiro».

Un tinto atlántico de color rojo oscuro que en nariz recuerda frutos rojos y balsámicos y evoluciona hacia los tostados y especias a partir de una cuidada mezcla de espadeiro, caíño y mencía.

La degustación de estos siete vinos a bordo es uno de los alicientes de la Mostra dos Viños do Mar, a celebrar en Castrelo por la asociación Aires Novos los días 10, 11 y 12.

Una ruta por la ría en la que saborear dichos caldos mientras se disfruta de «la preciosa puesta de sol» en compañía de Carlota Iglesias, la sumiller del restaurante Cabanas de Lalín, «que cuenta con más de 11.500 referencias en su carta de vinos».

El cartel de la feria. / FdV

Así lo destacan desde Aires Novos, donde prometen para el día 11 una experiencia náutica «única e inigualable», en la que todavía es posible participar previa inscripción en el teléfono 649 385 115.

Eso sí, debe formalizarse antes del día 10, abonando en el momento de la reserva 55 euros por persona, tal y como explican en la entidad organizadora de la Mostra dos Viños do Mar.

Cita que no alcanza más que su tercera edición, pero que tras el éxito de las dos anteriores puede considerarse plenamente consolidada entre las ferias del sector vitivinícola de la comarca.

Sobre todo porque mantiene la esencia de los vinos singulares, como se demuestra con la presencia de la bodegas y marcas antes citadas en un recinto festivo en el que se harán acompañar de otras referencias de firmas como Aquitania, Lagar da Xesteira, Nanclares y Prieto, Pekado Mortal, Señorío de Sobral, Viña Blanca do Salnés y Viña Sobreira.