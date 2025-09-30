Vilagarcía impondrá una tasa a las viviendas turísticas antes de 2027

El alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela, y el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, firmaron ayer el acuerdo que garantiza la aprobación de los presupuestos municipales de 2025 en el pleno de este jueves, 2 de octubre. Las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas por el gobierno socialista y el grupo nacionalista no se limitaron a establecer una serie de inversiones y medidas a implementar, sino que también incluyeron compromisos de futuro y sentaron las bases para alcanzar un consenso para los presupuestos de 2026, «lo que garantiza la continuidad del acuerdo y la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento», declaró Alberto Varela en el acto.

El regidor agradeció la «oposición exigente, pero constructiva» del BNG, reconociendo que ambas partes tuvieron que hacer concesiones para alcanzar el acuerdo. «Tenemos una comprensión natural que venimos demostrando desde hace años, por lo que, a pesar de las diferencias, podemos alcanzar acuerdos que repercutirán en el bien común de Vilagarcía». El portavoz del BNG explicó por su parte que las negociaciones partieron del estudio y la evaluación del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para posteriormente realizar sus aportaciones bajo dos condiciones.

La primera, crear un impuesto sobre la vivienda turística, «que es uno de los principales factores del aumento del precio del alquiler que sufren los vecinos de Vilagarcía». Rodríguez explicó que el compromiso del gobierno es el punto de partida para la creación de la medida fiscal definitiva, que se trabajará en el próximo ejercicio. «Primero tendremos que estudiar las fórmulas que se están aplicando en otras ciudades y luego decidir cuál se adapta mejor a Vilagarcía», añadió Rodríguez.

La segunda condición era garantizar el compromiso de financiar las inversiones acordadas con el gobierno en el presupuesto anterior y que están pendientes de finalización o ejecución. Como ejemplo, citó la humanización de la calle Vicente Risco, retrasada por causas ajenas al Ayuntamiento, ya que depende de informes sectoriales de otras administraciones, como Augas de Galicia, o de permisos como el de Patrimonio de la Xunta.

Una de las medidas planteadas por el BNG es la rehabilitación del antiguo balneario. Este año se hará un lavado de cara del edificio.