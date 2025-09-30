El viento arrastra dos embarcaciones en la ría

Dos embarcaciones de recreo fueron arrastradas por el fuerte viento que se registró en la tarde del domingo. Las dos se encontraban amarradas, pero las rachas de viento consiguieron romper los cabos y lanzarlas a la deriva. Una de ellas acabó varada en la playa de A Canteira, de A Illa de Arousa, donde los integrantes de la Escola de Navegación Tradicional consiguieron lanzarle un cabo y amarrarla para evitar que volviese a ser arrastrada por la corriente.

La segunda de las embarcaciones se encontraba fondeada en las inmediaciones del puerto de Vilanova y el viento la acabó arrastrando hacia el espigón aunque no llegó a chocar con él. Los dos barcos fueron retirados en la mañana de ayer por sus propietarios sin sufrir daños aparentes.