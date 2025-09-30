La unidad móvil de la Policía, «un servicio necesario» en Valga

Valga acogió por vez primera a la unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición y renovación del DNI y del pasaporte. Treinta vecinos del municipio y su entorno actualizaron su documentación ayer.

Uno de ellos fue el propio alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, que acudió a renovar su pasaporte. Se mostró «muy contento» por poder ofrecer este servicio, «evitando que los vecinos tengan que desplazarse a Santiago, Pontevedra o Vilagarcía, con lo que eso representa en ahorro de costes y tiempo», expresó el regidor valgués.

Destacó la gran acogida por parte del vecindario, que en cuestión de días agotaron las plazas disponibles, lo que demuestra que «era un servicio demandado y necesario».

Además de las renovaciones de DNI y pasaporte, cuatro usuarios aprovecharon para realizar las inscripciones de niños nacidos recientemente.

La unidad móvil, que se ubicó en la plaza Manuel Vicente Cousiño, volverá a visitar Valga en octubre y noviembre. Para el mes que viene las vacantes ya están cubiertas.

Para el próximo 28 de noviembre todavía quedan las últimas, que pueden solicitarse presencialmente en las oficinas del Concello o llamando al teléfono 986 55 94 56.