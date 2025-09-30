Últimos días para visitar «Pacto coa Luz», muestra de la pintora Orive en Vilagarcía

La exposición de la artista burgalesa Rosario Palacios Orive se despide mañana de Vilagarcía de Arousa.

Desde su llegada el pasado día 11 al Centro Comercial Arousa, la muestra «Pacto coa luz» ha puesto a disposición de sus visitantes la posibilidad de adquirir las obras expuestas.

Las compras se tramitan directamente con la artista a través de su número de teléfono (609 532 081). Se puede visitar hoy y mañana de 10.00 a 22.00 horas en la sala de exposiciones del centro comercial, ubicada en la segunda planta.

«El color es emoción pura, intensidad sin miedo, heredera de la osadía de los fauves y de la espiritualidad del postimpresionismo de Gauguin», así describe la escritora Isabel Peleteiro la exhibición de más de dos decenas de pinturas firmadas por Orive.

Su relación con la comarca de O Salnés se remonta varias décadas. A principios de siglo vino como voluntaria a Galicia para colaborar en la limpieza del desastre causado por el hundimiento del petrolero «Prestige».

Tras esta experiencia, apenas unos meses después, decidió trasladar su residencia a Mondariz y, desde hace seis años, es residente en Vilanova de Arousa.