Trabanca unida por San Miguel

Trabanca Badiña celebró ayer el día grande de sus fiestas patronales de San Miguel Arcángel. Pese a ser día laborable, decenas de personas se dieron cita a mediodía en la capilla, donde oficiaron la misa solemne los sacerdotes Daniel Espiño y Manuel Rubianes Viqueira. El primero de ellos contó a los fieles que ya lleva 61 años participando en las festividades del San Miguel de Trabanca Badiña; el segundo es un cura nativo precisamente de este barrio vilagarciano, y que ha trabajado en países como Italia o Suiza, aunque visita periódicamente su localidad natal.

Tras la misa, salió la procesión, en la que los vecinos sacaron las imágenes de San Miguel, San Roque y la Virgen de los Dolores. La marcha recorrió buena parte del barrio, para recogerse media hora más tarde de nuevo en la capilla. A partir de ese momento, comenzó la parte más lúdica de la fiesta. El grupo de voluntarios que organizó la fiesta repartió entre los asistentes una treintena de empanadas de carne y atún, mientras un dj animaba la velada con música en una plaza en la que reinaban la confraternidad y el buen ambiente.

De este modo, Trabanca Badiña pudo celebrar finalmente sus fiestas en honor a San Miguel. Este año no hubo comisión, pero un pequeño grupo de miembros de la asociación de vecinos decidieron asumir a título particular la organización de un programa modesto. Decidieron hacer un petitorio por Trabanca Badiña y la calle Blanco Amor y pedir solo 10 euros en cada casa. Pero a la hora de la verdad, muchos vecinos les dieron más dinero, por lo que los voluntarios fueron confeccionando un programa más ambicioso.

Los sacerdotes que oficiaron la misa, durante la procesión. / Noé Parga

Los festejos arrancaron el sábado por la noche con un «serán» pagado, este sí, por la asociación de vecinos, y que se vio deslucido por la lluvia, pues estaba previsto hacerlo en los jardines del Doutor Carús, pero hubo que trasladar música y comida al interior del centro sociocultural, con las limitaciones de espacio que eso conlleva. Ya el domingo, los protagonistas fueron los niños, con una tarde de hinchables y un toro mecánico al que se atrevieron a subir incluso algunos adultos. La fiesta se prolongó hasta el anochecer en la plaza de San Miguel.

Terminadas las fiestas de Trabanca Badiña, este fin de semana se celebran las de A Torre (dedicadas también a San Miguel) y las del Rosario de Vilaxoán.