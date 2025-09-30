TDAH Salnés comienza con su programa de talleres el viernes
La asociación TDAH Salnés arranca el mes de octubre con un nuevo programa de actividades para el presente curso escolar «prestando apoyo educativo», sostienen.
Cada viernes de 19.00 a 20.00 horas organizarán en su sede en Vilagarcía un taller dirigido y acompañado por pedagogos de su equipo multidisciplinar.
Se trata de un servicio de intervención individualizada, en grupos reducidos o incluso individualmente, «adaptado a las necesidades educativas de los niños», cuentan.
Los objetivos del programa son «dotar al alumnado de hábitos y estrategias que fomenten la autonomía y el aprendizaje, estudiar de manera más eficaz, gestionar la planificación semanal y mejorar su autoestima para abordar los retos educativos del nuevo curso».
Las sesiones comenzarán este viernes y la reserva de plazas ya se puede realizar a través de este teléfono 658 238 472.
Para este sábado, preparan el taller «Móvete coa túa lupa», a cargo de la pedagoga Andrea Fernández para niños a partir de cuatro años. Se realizará en dos turnos de grupos reducidos y diferenciados por edades.
Los que no sean socios deberán costearse la sesión a cambio de seis euros. Los interesados pueden reservar su plaza en el mismo teléfono hasta el viernes a las 13.00 horas.
