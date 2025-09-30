Rompiendo estereotipos en la Carreira do Marisco

Lejos de los ganadores de una carrera como la de O marisco de O Grove, existen historias que merecen ser contadas. Un ejemplo es la de la mujer trans de Pontevedra Mar Vázquez, que tras haber iniciado su transición, se mantiene corriendo en las categorías masculinas, obteniendo en varias ocasiones una medalla. En O Grove volvió a ocurrir lo mismo, al finalizar en la segunda plaza de la categoría Master C (55 a 65 años) masculina. La propia Vázquez apunta que su esfuerzo y sus resultados demuestran que «las mujeres como yo deben correr en la categoría masculina y no robar podiums y premios a las mujeres».

Vázquez siempre ha sido defensora de ese modelo desde que inició la transición y se mantiene en ese discurso en cada una de las competiciones en las que participa. La de O Grove, explicaba ayer la pontevedresa «fue una carrera muy dura, con mucho viento y un recorrido difícil, pero he conseguido ganar a gente más joven que yo». La atleta veterana llegaba a la prueba después de haber superado una lesión y la Carreira Popular do Marisco «fue un buen test para saber lo que puedo hacer y creo que todavía puedo mejorar mucho más». De hecho, entre los deberes y objetivos que se marca de cara al futuro es conseguir el primer puesto en alguna de las siguientes pruebas que va a disputar en la categoría masculina.

En O Grove completó los 10 kilómetros de la Carreira Popular en 47:52 lo que, además de subirse al podio, le permitió finalizar en el puesto 49 de la general y 43 de la categoría masculina. «Si hubiese corrido como mujer hubiese quedado primera en mi categoría, sacándole seis minutos a la segunda, y sexta mujer en la general».

La de O Grove se una a las medallas que ha ido cosechando en varias pruebas de fondo como mujer pero en categoría masculina. La primera de ellas la logró en la XLVII Cross María Auxiliadora de Tenerife, al conquistar un más que merecido puesto en la categoría máster 60 sobre una distancia también de 10 kilómetros.