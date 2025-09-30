El Puerto encarrila el proyecto de la estación marítima de Vilagarcía con un nuevo pantalán

La futura estación marítima de Vilagarcía está un poco más cerca. La Autoridad Portuaria ha adjudicado la redacción del proyecto del nuevo pantalán de la dársena 1, una infraestructura imprescindible para el atraque de los catamaranes y barcos turísticos. El documento técnico lo hará la empresa Incat Infraestructuras, de Vigo, por un precio de 9.500 euros, al que habrá que añadir después el IVA.

La estación marítima de Vilagarcía se construirá en el actual Muelle de Pasajeros. Para ello, habrá que demoler las actuales edificaciones de la parte norte, que llevan décadas sin apenas uso alguno, y construir unas nuevas. También es necesario habilitar un nuevo pantalán en el interior de la dársena. Esta parte del proyecto es independiente, y es la que hace avanzar ahora el Puerto.

La Xunta de Galicia prevé invertir cerca de un millón de euros de fondos europeos en esta nueva infraestructura turística. El año pasado, ya le adjudicó los trabajos a una empresa, pero esta renunció unos meses más tarde, lo que obligó a la administración autonómica a empezar de nuevo todo el proceso. Sin embargo, en esta segunda ocasión apuró los trámites, y aumentó las partidas económicas, para atraer a más empresas, y a principios de julio le adjudicó la obra a Construcciones Orega, por un montante de 992.000 euros, IVA incluido.

Edificios que se van a demoler. / Noé Parga

De este modo, la agencia de Turismo de Galicia (que depende de la Xunta) encauzó su parte del proyecto; y ahora falta que la Autoridad Portuaria licite y adjudique la construcción del pantalán. La entidad ha dado el primer paso con la licitación de la redacción del proyecto. El procedimiento del Puerto es negociado, y se le solicitó oferta a tres empresas. El presupuesto máximo contemplado era de 14.900 euros, y el plazo de ejecución, de algo menos de tres meses. Finalmente, la firma Incat Infraestructuras presentó la oferta más ventajosa, de 9.500 euros, por lo que se le adjudicó el contrato.

La futura estación marítima de Vilagarcía puede espolear mucho el turismo náutico, tanto entre poblaciones de la ría de Arousa, como un medio de transporte más, como desde el punto de vista turístico, ya sea para el atraque de embarcaciones que remontan el río Ulla con peregrinos, o de traslado de turistas por la ría o con destino a islas del Parque Nacional, como es la de Cortegada. El proyecto fue anunciado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una visita institucional a la ciudad en febrero de este año, si bien pocas semanas después se conoció la renuncia al contrato de la empresa a la que se le había adjudicado.

En el expediente de la Autoridad Portuaria ya se apunta ahora que el pantalán nuevo «es una infraestructura complementaria imprescindible para el funcionamiento de la estación marítima». El pantalán permitirá, «el atraque seguro y cómodo de embarcaciones de transporte de pasajeros, tanto de carácter turístico como de conexión intermunicipal (…) facilitando el embarque y desembarque de pasajeros en condiciones adecuadas». Los redactores deberán aportar un estudio de alternativas de diseño y tipología del pantalán (flotante, fijo, mixto…).