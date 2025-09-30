El PSOE pide que se subrogue al personal de la Autovía do Salnés

El Grupo Parlamentario socialista presentará hoy en el Parlamento de Galicia una iniciativa en la que se reclama la subrogación del personal de las contratas que venía realizando el mantenimiento de la AG 4.1, adoptando el acuerdo de incorporar a ese personal laboral para garantizar los puestos de trabajo, su estabilidad y la calidad del servicio tras haber sido adjudicado.

Los socialistas recuerdan que el pasado 14 de octubre, la Xunta anunció el rescate de cuatro autovías gallegas, entre ellas la AG 4.1, haciéndose cargo de ellas a principios de este año . Los trabajadores presentaron un escrito a la Xunta solicitando información sobre su futuro laboral y, al no tener respuesta, interpusieron un recurso de alzada ante la Axencia Galega de Infraestruturas en el mes de enero, también sin respuesta. En el mes de junio, la Axencia publicó los pliegos par ala conservación ordinaria de la red autonómica de carreteras, ewn la que integraba la AG 4.1 y dejando sin prever 13 de los puestos de trabajo existentes. Los trabajadores recurrieron al TACGAL ara suspender el procedimiento de licitación, pero su recurso fue desestimado. Es por ello que el PSOE reclama que se subroguen todos los puestos de trabajo en el mantenimiento de la conocida como Autovía do Salnés.