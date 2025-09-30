Prueba de fuego para las bandas infantil de Meaño y juvenil de Ribadumia

Que la música bandística tiene tirón creciente se evidenció en el Auditorio de Ribadumia, que se quedó pequeño para presenciar los conciertos de las bandas Infantil de la Unión Musical de Meaño y Xuvenil de la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia.

La banda juvenil de Ribadumia. |

Ambas se mostraron ante el público a modo de preparación para su participación en el XVIII Certame Galego de Bandas de Música, que se celebrará en el Pazo de Cultura en Pontevedra los próximos 18 y 19 de octubre.

Salón abarrotado

El público ocupó las 346 butacas del Auditorio desde media hora antes del inicio, lo que llevó a que los más rezagados tuvieran que sentarse en las escaleras laterales para seguir los conciertos.

Primero se estrenaba la Banda Infantil de la Unión Musical de Meaño.

Lo hacía bajo la batuta del maestro Diego Javier Lorente López. Sobre el escenario, una formación integrada por 65 jóvenes intérpretes, cuya edad, por bases del Certamen Galego, no supera los 14 años. La formación meañesa, abrió con «Albodobre» y completó su actuación con «A miña primeira rapsodia». Como obra libre interpretó «Xoldra».

El de la Banda Infantil fue un concierto de 20 minutos, ajustándose al tiempo máximo fijado por la organización del certamen gallego.

Público entregado

Una actuación que regocijó al público antes de la actuación de la Banda Xuvenil de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia, integrada por 49 músicos, con edades máximas de 19 años.

Dirigida por el rianxeiro Adrián Pais, la formación ridadumiense interpretó también el repertorio con el que se mostrará en el Certame Galego. Abrió con «O son de Ribadumia», de Jorge González Reinoso, estrenada este verano. Le seguía «O bosque dos druidas», obra obligada compuesta por Francisco José Villaescusa. Y para finalizar, como obra libre, interpretó «The witch and the saint» («La bruja y el santo»), del compositor norteamericano Steven Reineke, ajustándose así a los 30 minutos de tiempo que otorgará la organización a las bandas juveniles en el Pazo da Cultura.